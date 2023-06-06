Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:23

Булыкин отреагировал на возможный трансфер Месси в «Барселону»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о переходе Лионеля Месси в «Барселону».

«Во-первых, надо подождать. Многие думали, что Роналду не выберет деньги и не поедет в Саудовскую Аравию, но деньги, как мы видим, творят чудеса. Посмотрим, что выберет Месси, где он окажется. Как я смотрю на трансферы в Саудовскую Аравию ради денег? Все время так было, туда часто ездят за деньгами, а они популяризируют футбол. Многие там заканчивали. Рад, что чемпионат Саудовской Аравии теперь привлекает внимание. Там собирается неплохая банда», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Недавно «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний аргентинец станет свободным агентом 30 июня.

Сообщалось, что отец Месси встретился с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения сына. Также есть информация, что ла лига одобрила финансовый план каталонцев, что поможет сине-гранатовым оформить переход игрока в ближайшее время.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005149277_bulyikin_otreagiroval_na_vozmojnyiy_trasfer_messi_v_barselonu
Дмитрий Булыкин
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андреас Иньеста сыграл последний матч за «Виссел Кобе»
Новости
RSS RSS
Все новости