Александр Бородюк рассказал, что отказался возглавить азиатский клуб

Бывший тренер сборных России и Казахстана Александр Бородюк рассказал о возможном возвращении к активной работе.

«У меня большой опыт игрока и тренера, поэтому при некоторых случаях в переговорном процессе стоит сказать «нет». Если проект интересен в плане футбольного развития клуба, то можно обратить на него внимание. На данный момент было два предложения — одно из России, другое из Азии, но в обоих случаях сказал «нет». Общение есть, переговоры ведутся. Если будет хороший вариант, тогда рассмотрим его», — приводит слова Бородюка Sport24.

Последней командой Бородюка было московское «Торпедо», которое он покинул в августе прошлого года.