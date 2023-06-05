Отец Месси встретился с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения сына

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего Лионеля Месси, встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и обсудил детали возвращения сына в каталонский клуб, сообщает Relevo.

Сообщается, что ла лига одобрила финансовый план «Барселоны», что поможет сине-гранатовым оформить переход игрока в ближайшее время.

Сам Агент Месси заявил, что хочет чтобы его клиент вернулся в каталонскую команду.

«Лео хочет вернуться в «Барсу», и я тоже хочу, чтобы он вернулся. Такой сценарий возможен», — приводит слова Хорхе Месси испанский журналист Тони Хуанмарти.

Недавно «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний аргентинец станет свободным агентом 30 июня.

Помимо «Барселоны» в услугах игрока заинтересован «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.