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Сегодня, 15:09

Отец Месси встретился с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения сына

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего Лионеля Месси, встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и обсудил детали возвращения сына в каталонский клуб, сообщает Relevo.

Сообщается, что ла лига одобрила финансовый план «Барселоны», что поможет сине-гранатовым оформить переход игрока в ближайшее время.

Сам Агент Месси заявил, что хочет чтобы его клиент вернулся в каталонскую команду.

«Лео хочет вернуться в «Барсу», и я тоже хочу, чтобы он вернулся. Такой сценарий возможен», — приводит слова Хорхе Месси испанский журналист Тони Хуанмарти.

Недавно «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний аргентинец станет свободным агентом 30 июня.

Помимо «Барселоны» в услугах игрока заинтересован «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Лионель Месси
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Источник: Угарте проходит медосмотр перед трансфером в «ПСЖ»
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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Аяччо – Марсель
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Осер – Ланс
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Брест – Ренн
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Лорьян – Страсбур
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Монако – Тулуза
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Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Лилль

 10
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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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