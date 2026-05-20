Кокорин обратился к «Арису» и болельщикам: «Продолжайте дальше творить историю»

Российский нападающий Александр Кокорин обратился к болельщикам, футболистам и сотрудникам «Ариса» после заявления об уходе из клуба.



20 мая пресс-служба «Ариса» сообщила, что 35-летний Кокорин покинет клуб по окончании сезона-2025/26. Матч 36-го тура чемпионата Кипра против АЕКа станет для форварда последним в футболке лимассольцев.



«Всем огромное спасибо за эти годы, за вашу поддержку. С первого дня на острове я чувствовал себя очень комфортно. Еще огромное спасибо всем руководителям, начиная от президента, тренерского штаба, медицинского персонала. Всем, кто причастен к клубу. Продолжайте дальше творить историю и верните «Арису» чемпионство», — приводит слова Кокорина пресс-служба «Ариса».



Кокорин присоединился к клубу из Лимассола 1 июля 2024 года. Он провел за «Арис» 114 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 17 результативных передач.