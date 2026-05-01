Висенс: «Брага» в ответном матче с «Фрайбургом» отдаст все силы, чтобы выйти в финал Лиги Европы»

Главный тренер «Браги» Карлос Висенс прокомментировал победу над «Фрайбургом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Нельзя ждать легкой игры в полуфинале Лиги Европы. У «Браги» были положительные моменты, мы мощно начали матч, забили первыми, но затем столкнулись с трудностями, потеряли капитана, пришлось сделать замену в первом тайме и внести некоторые изменения. Пропустили из-за неудачной ситуации и недопонимания между нашими игроками, не реализовали пенальти, который мог дать нам преимущество. Команда проявила большую стойкость. Ребята продолжали верить в себя и сражаться друг за друга. Эти парни — настоящая команда.

В Германии «Фрайбург» постарается переломить ход противостояния. Нам придется снова показать хорошую игру. Отдадим все силы, чтобы выйти в финал», — цитирует официальный сайт УЕФА Висенса.

Ответный матч между командами пройдет через неделю, 7 мая, в Германии на стадионе «Европа-Парк». Начало игры — 22.00 по московскому времени.