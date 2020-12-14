Тихонов прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы для «Краснодара»
Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал для «СЭ» результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала турнира «быки» встретятся с загребским «Динамо».
— На этой стадии нет слабых команд, тот же «Динамо» пропустил всего один гол на групповом этапе. Тем более, матч состоится через два месяца. Если бы играли сейчас — это одно, через пару месяцев — совершенно другое. Неизвестно в каком состоянии будут команды, будем смотреть.
Само собой, соперник более проходимый, нежели условный «Тоттенхэм» или «Арсенал». Хорошо, что не попались большие команды. Но, повторюсь, рано говорить о проходе в следующий раунд. Считаю, что шансы команд равны, особенно через два месяца, когда будут проходить первые матчи.
(Владимир Пушкарев)
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