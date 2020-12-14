Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Защитник загребского «Динамо» рассказал, кого знает из игроков «Краснодара»

16:14
Теги:

Защитник загребского «Динамо» Бартол Франьич заявил, что не очень хорошо представляет силу «Краснодара». Хорватскому клубу предстоит сыграть против российской команды в 1/16 финала Лиги Европы.

— Честно говоря, не следили пристально за «Краснодаром», — цитирует игрока 24sata.hr. — Может, спросить совета у игроков, которые играют в России: Моро, Влашич, Бистрович, Андрич?

Я видел всего пару матчей «Краснодара». Мне запомнились Вандерсон и Кабелла. Также в их составе есть опытный Маркус Берг. Это очень квалифицированная команда.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 504
Все опросы
«Краснодар» пройдет загребское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир