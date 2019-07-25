Солигорский "Шахтер" под руководством Ташуева выиграл у "Эсбьерга" в Лиге Европы

"Шахтер" из Солигорска одержал победу над "Эсбьергом" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 2:0. Белорусскую команду возглавляет россиянин Сергей Ташуев, ранее работавший с "Анжи", "Краснодаром" и другими клубами.

В другой встрече "Стяуа" разгромила на выезде армянский "Алашкерт", в стартовом составе которого вышел российский нападающий Никита Танков.

Еще в одной игре "Йени Малатьяспор" сыграл вничью с "Олимпией" из Любляны. В составе турецкой команды гол забил экс-форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович. Вместе с ним на поле вышел экс-хавбек "Мордовии" Митчелл Дональд.

Ответные игры состоятся 1 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Лехия" (Польша) - "Бреннбю" (Дания) - 2:1 (1:0)

Голы: Пайшау, 26 - с пенальти (1:0). Хедлунд, 59 (1:1). Липски, 63 (2:1).

"Флора" (Эстония) - "Айнтрахт" (Германия) - 1:2 (1:1)

Голы: Торро, 24 (0:1). Айнсалу, 34 (1:1). Йовелич, 71 (1:2).

"Хеугесунн" (Норвегия) - "Штурм" (Австрия) - 2:0 (0:0)

Голы: Крюгор, 51 (1:0). Саннберг, 64 (2:0).

"Шахтер" (Белоруссия) - "Эсбьерг" (Дания) - 2:0 (1:0)

Голы: Бакай, 5 (1:0). Рыбак, 55 (2:0).

"Мольде" (Норвегия) - "Чукарички" (Сербия) - 0:0

Удаление: Бирманчевич (Ч), 90+4.

"Йени Малатьяспор" (Турция) - "Олимпия" (Словения) - 2:2 (1:1)

Голы: Вукушич, 13 (0:1). Мина, 20 (1:1). Яхович, 66 - с пенальти (2:1). Савич, 74 (2:2).

"Алашкерт" (Армения) - "Стяуа" (Румыния) - 0:3 (0:0)

Голы: Тэнасе, 60 (0:1). Кристя, 68 (0:2). Коман, 82 (0:3).

"Гонвед" (Венгрия) - "Университатя" (Румыния) - 0:0