Обамеянг, Ляказетт и Тирни готовы помочь «Арсеналу» в матче с «Вильярреалом»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Киран Тирни готовы вернуться в состав команды на первый матч 1/2 финала Лиги Европы против «Вильярреала».
«Все трое готовы сыграть с «Вильярреалом». Они нужны нам, потому что нам необходимы футболисты, которые способны делать разницу на поле. При этом мне не хочется рисковать, выпуская их в старте. Сейчас неправильно так поступать. Я хочу выпускать футболистов на поле, чтобы быть уверенным, что они проведут весь матч», — приводит Goal слова Артеты.
Обамеянг не появлялся на поле после мартовского перерыва на матчи сборных из-за малярии, Ляказетт пропустил последнюю игру с «Эвертоном» из-за проблем со здоровьем, Тирни восстанавливается от повреждения колена.
Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал» состоится 29 апреля, начало встречи — в 22.00 (мск).
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