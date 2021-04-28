Обамеянг, Ляказетт и Тирни готовы помочь «Арсеналу» в матче с «Вильярреалом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Киран Тирни готовы вернуться в состав команды на первый матч 1/2 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

«Все трое готовы сыграть с «Вильярреалом». Они нужны нам, потому что нам необходимы футболисты, которые способны делать разницу на поле. При этом мне не хочется рисковать, выпуская их в старте. Сейчас неправильно так поступать. Я хочу выпускать футболистов на поле, чтобы быть уверенным, что они проведут весь матч», — приводит Goal слова Артеты.

Обамеянг не появлялся на поле после мартовского перерыва на матчи сборных из-за малярии, Ляказетт пропустил последнюю игру с «Эвертоном» из-за проблем со здоровьем, Тирни восстанавливается от повреждения колена.

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал» состоится 29 апреля, начало встречи — в 22.00 (мск).