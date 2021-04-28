Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о подготовке к полуфиналу Лиги Европы против «Ромы».

«Наша цель — выйти в финал. С «Сосьедадом» и «Гранадой», двумя хорошими командами ла лиги, а также с «Миланом» и «Ромой», двумя командами с великой историей, мы чувствуем, что участвуем в серьезном турнире. Мы в одном шаге от финала. Каждый полуфинал тяжелый, вы играете против очень хороших команд. Мы приехали с почти полностью укомплектованным составом», — приводит слова Сульшера BBC Sport.

Первый полуфинальный матч между «МЮ» и «Ромой» пройдет 29 апреля в Англии и начнется в 22:00 мск.