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Сульшер: «Цель «МЮ» — выйти в финал Лиги Европы»

15:36
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о подготовке к полуфиналу Лиги Европы против «Ромы».

«Наша цель — выйти в финал. С «Сосьедадом» и «Гранадой», двумя хорошими командами ла лиги, а также с «Миланом» и «Ромой», двумя командами с великой историей, мы чувствуем, что участвуем в серьезном турнире. Мы в одном шаге от финала. Каждый полуфинал тяжелый, вы играете против очень хороших команд. Мы приехали с почти полностью укомплектованным составом», — приводит слова Сульшера BBC Sport.

Первый полуфинальный матч между «МЮ» и «Ромой» пройдет 29 апреля в Англии и начнется в 22:00 мск.

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