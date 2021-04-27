Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Эмери высоко отозвался об Артете перед полуфиналом Лиги Европы

11:23

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о наставнике «Арсенала» Микеле Артете перед матчем полуфинала Лиги Европы.

«Артета воплощает в жизнь свое видение футбола. Это заметно по их стилю игры. Совершенно очевидно, что «Арсенал» показывает привлекательный футбол. Артета многому научился в новой для себя профессии футбольного тренера. Болельщики очень любят его», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал» состоится 29 апреля.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Будут ли продавать алкоголь в майские праздники
На Урале воры из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда
Почта Банк запустил вклад для пенсионеров

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд