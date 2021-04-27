Эмери высоко отозвался об Артете перед полуфиналом Лиги Европы

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о наставнике «Арсенала» Микеле Артете перед матчем полуфинала Лиги Европы.

«Артета воплощает в жизнь свое видение футбола. Это заметно по их стилю игры. Совершенно очевидно, что «Арсенал» показывает привлекательный футбол. Артета многому научился в новой для себя профессии футбольного тренера. Болельщики очень любят его», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал» состоится 29 апреля.