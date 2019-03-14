Мурад Мусаев: "У Ари опять проблемы с задней поверхностью бедра. Вряд ли сыграет с "Локо"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча против "Валенсии" (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы отметил, что у команды нет проблем в атаке, несмотря на потерю Ари. Форвард получил повреждение задней поверхности бедра и был заменен на 30-й минуте.

- Что сказали в перерыве игрокам?

- Первый тайм по игре в обороне был почти идеальным. Мы перекрывали зоны, играли компактно. Пока Ари был на поле, у нас были моменты, после этого попросили сохранить дисциплину в обороне и создавать моменты. В перерыве просили продолжать играть так же.

- Что с Ари? И когда вернется Крицюк?

- У Ари опять проблемы с задней поверхностью бедра. Думаю, к "Локомотиву" вряд ли будет готов. Крицюк после паузы на игры сборных должен вернуться в строй.

- Считаете ли вы, что по игре команда испытывала проблемы в атаке? И в связи с последними событиями в команде и травмой Ари, как видите развитие игры в атаке?

- Я не считаю, что были проблемы в атаке. Мы перестроились, Классон играл в несвойственной для себя позиции. Надо думать, как играть. Нам не привыкать находить варианты непростых условиях.

- Есть ли шанс у Ивана Игнатьева проявить себя в следующей игре?

- Я по нему все сказал и больше поднимать эту тему не буду.

- Считаете ли, что правильно выпустили Таранова?

- Он опытный футболист, хорошо играет вверху. Расчет был на это. (Екатерина Потапова)