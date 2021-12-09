«Марсель» открыл счет в матче Лиги Европы против «Локомотива».

Отличился Аркадиуш Милик. Польский нападающий забил ударом головой после подачи уголового на 35-й минуте. Результативный пас ему отдал Дженгиз Юндер.

Счет матча — 1:0 в пользу французского клуба.