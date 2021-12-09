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«Марсель» — «Локомотив»: Милик открыл счет

23:37
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«Марсель» открыл счет в матче Лиги Европы против «Локомотива».

Отличился Аркадиуш Милик. Польский нападающий забил ударом головой после подачи уголового на 35-й минуте. Результативный пас ему отдал Дженгиз Юндер.

Счет матча — 1:0 в пользу французского клуба.

Лига Европы. Группа E
09 дек, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Локомотив

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»