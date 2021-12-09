«Марсель» — «Локомотив»: Милик открыл счет
23:37
«Марсель» открыл счет в матче Лиги Европы против «Локомотива».
Отличился Аркадиуш Милик. Польский нападающий забил ударом головой после подачи уголового на 35-й минуте. Результативный пас ему отдал Дженгиз Юндер.
Счет матча — 1:0 в пользу французского клуба.
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