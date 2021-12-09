Витория объяснил, почему выпустил Игнатова в старте в матче с «Легией»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему полузащитник Михаил Игнатов начинал в старте матч шестого тура группового турнира Лиги Европы против «Легии» (1:0).

— Почему вы с первых минут выпустили в атаку Игнатова, а не Мелкадзе?

— У Мелкадзе три месяца было восстановление после серьезной травмы. Он с нами провел 5 тренировок. Можно было фактически убить его нагрузками. С помощью Игнатова и Бакаева мы хотели прибавить в мобильности. И это дало свой эффект. Мелкадзе мы использовали на контратаках, но выпускать его с первых минут было опасно для его же здоровья.

«Спартак» занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.