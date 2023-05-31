Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 06:47

Манчини надеется, что Дибала сыграет в финале Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Севильи».

«Пауло с нами, он в порядке. И мы надеемся, что он сможет нам помочь. Мы готовились к этому матчу, как к финалу. Его нужно играть с максимальной отдачей, головой, сердцем и выдержкой. Это особенный матч. Наш путь был долгим, мы знаем, что заслужили это. Против нас будет играть отличная команда. Знаем, что подготовились, чтобы сыграть в свой лучший футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037767--sevilla-vs-roma/
Пауло Дибала
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Громкий скандал после ЧМ: в Финляндии завели уголовное дело на сборную Латвии!
Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, финал-2023: «Севилья» — «Рома»
Пеллегрини: «Мы знаем, что Моуринью уникален»
Моуринью: «Для «Севильи» сыграть в финале — обычное дело, для «Ромы» — экстраординарное событие»
Пеллегрини: «Мы смеемся, когда кто-то говорит, что «Рома» побеждает благодаря «автобусу»
Моуринью: «Люди видят мои седые волосы и думают, что я старик, но я не собираюсь уходить из футбола»
Мендилибар: «В финале Лиги Европы победит тот, кто сделает меньше ошибок»
Навас: «В финале Лиги Европы «Севилье» прежде всего понадобится терпение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пеллегрини: «Мы смеемся, когда кто-то говорит, что «Рома» побеждает благодаря «автобусу»

Моуринью: «Для «Севильи» сыграть в финале — обычное дело, для «Ромы» — экстраординарное событие»
Новости
RSS RSS
Все новости