Пеллегрини: «Мы смеемся, когда кто-то говорит, что «Рома» побеждает благодаря «автобусу»

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Севильи».

«Мы смеемся, когда кто-то говорит, что мы побеждаем благодаря «автобусу» перед воротами. Знать, как подойти к матчу тактически, не означает, что нужно атаковать как сумасшедший и позволять сопернику забивать. Для меня правильный тактический подход к игре значит попытаться ограничить возможности соперника.

Мы анализировали все команды и попытались выяснить, как справиться с их сильными сторонами. Нам это удалось, ведь мы в финале. Терпеть и больше бегать ради своей команды не значит ставить «автобус», а значит, что мы хотим быть здесь. Мы говорили с Моуринью. То, что мы сказали друг другу, зарядило нас энергией на завтрашний финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.