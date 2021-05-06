«Манчестер Юнайтед» проиграл «Роме», но вышел в финал Лиги Европы

«Рома» в ответном матче полуфинала Лиги Европы обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2.

В составе «Ромы» голами отметились Эдин Джеко и Бриан Кристанте. Еще один гол забил Алекс Теллес в свои ворота. У «МЮ» дубль оформил Эдинсон Кавани.

Несмотря на победу, в финал турнира вышли манкунианцы. В первой встрече «МЮ» обыграл римлян со счетом 6:2.

В финале Лиги Европы «МЮ» сыграет с «Вильярреалом». Финал состоится 26 мая в Гданьске (Польша).

Лига Европы

1/2 финала

«Рома» (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 3:2 (0:1)

Голы: Кавани, 39 (0:1). Джеко, 57 (1:1). Кристанте, 60 (2:1). Кавани, 68 (2:2). Алекс Теллес, 83 — в свои ворота (3:2).

«Рома» (Италия): Миранте, Смоллинг (Дарбо, 30), Бруну Перес (Сантон, 69), Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Кристанте, Пеллегрини, Джеко (Залевски, 77), Педро (Майораль, 77).

«Манчестер Юнайтед» (Англия): де Хеа, Шоу (Алекс Теллес, 46), Магуайр, Байи, Ван-Биссака (Уильямс, 46), Погба (Матич, 64), Фред, Бруну Фернандеш (Мата, 84), ван де Бек, Кавани (Рэшфорд, 73), Гринвуд.

Предупреждения: Ван-Биссака, 18. Фред, 58. Кавани, 72. Карсдорп, 72. Кристанте, 84. Уильямс, 90+2.

Судья: Брих (Германия).

6 мая. Рим. Стадион Олимпийский.

Первый матч: 2:6.