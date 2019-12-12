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Лига Европы: «Краснодару» нужна только победа

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28 ноября. Краснодар. «Краснодар» — «Базель» — 1:0. Радость «быков». Но им нужна еще одна победа. Фото AFP 28 ноября. Краснодар. «Краснодар» — «Базель» — 1:0. Радость Ари после гола. Фото Reuters
28 ноября. Краснодар. «Краснодар» — «Базель» — 1:0. Радость «быков». Но им нужна еще одна победа. Фото AFP
Теги:
Расклад для «быков» на выход в 1/16 финала Лиги Европы

Группа C

И

В

Н

П

М

О

1. Базель

5

3

1

1

10-4

10

2. Хетафе

5

3

0

2

5-4

9

3. Краснодар

5

3

0

2

7-8

9

4. Трабзонспор

5

0

1

4

3-9

1

12 декабря. Хетафе — Краснодар, Базель — Трабзонспор.

Чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы, «Краснодару» в последнем туре необходимо обыграть «Хетафе» с любым счетом. В таком случае «быки» опередят испанцев и вместе с «Базелем» выйдут из группы.

Ничья с «Хетафе» не выведет быков в весеннюю стадию турнира. Если «Базель» наберет очки в матче с «Трабзонспором», то испанцы будут выше «Краснодара» по результатам личных встреч. Если же швейцарцы уступят, то у трех команд будет по десять очков. В этой закрутке российская команда окажется ниже «Базеля» и «Хетафе» из-за худшей разности мячей в играх друг с другом. (Денис Аль-Юсифи)

Личные встречи

В

Н

П

М*

О

1. Базель

3

0

1

8-2

9

2. Хетафе

1

1

2

3-4

4

3. Краснодар

1

1

2

2-7

4

*Показатели «Базеля» уже не изменятся.

Хетафе — Краснодар

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




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