Лига Европы: «Краснодару» нужна только победа

Расклад для «быков» на выход в 1/16 финала Лиги Европы

Группа C

И В Н П М О 1. Базель 5 3 1 1 10-4 10 2. Хетафе 5 3 0 2 5-4 9 3. Краснодар 5 3 0 2 7-8 9 4. Трабзонспор 5 0 1 4 3-9 1

12 декабря. Хетафе — Краснодар, Базель — Трабзонспор.

Чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы, «Краснодару» в последнем туре необходимо обыграть «Хетафе» с любым счетом. В таком случае «быки» опередят испанцев и вместе с «Базелем» выйдут из группы.

Ничья с «Хетафе» не выведет быков в весеннюю стадию турнира. Если «Базель» наберет очки в матче с «Трабзонспором», то испанцы будут выше «Краснодара» по результатам личных встреч. Если же швейцарцы уступят, то у трех команд будет по десять очков. В этой закрутке российская команда окажется ниже «Базеля» и «Хетафе» из-за худшей разности мячей в играх друг с другом. (Денис Аль-Юсифи)

Личные встречи

В Н П М* О 1. Базель 3 0 1 8-2 9 2. Хетафе 1 1 2 3-4 4 3. Краснодар 1 1 2 2-7 4

*Показатели «Базеля» уже не изменятся.

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