Лига Европы: «Краснодару» нужна только победа
Группа C
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Базель
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10-4
|
10
|
2. Хетафе
|
5
|
3
|
0
|
2
|
5-4
|
9
|
3. Краснодар
|
5
|
3
|
0
|
2
|
7-8
|
9
|
4. Трабзонспор
|
5
|
0
|
1
|
4
|
3-9
|
1
12 декабря. Хетафе — Краснодар, Базель — Трабзонспор.
Чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы, «Краснодару» в последнем туре необходимо обыграть «Хетафе» с любым счетом. В таком случае «быки» опередят испанцев и вместе с «Базелем» выйдут из группы.
Ничья с «Хетафе» не выведет быков в весеннюю стадию турнира. Если «Базель» наберет очки в матче с «Трабзонспором», то испанцы будут выше «Краснодара» по результатам личных встреч. Если же швейцарцы уступят, то у трех команд будет по десять очков. В этой закрутке российская команда окажется ниже «Базеля» и «Хетафе» из-за худшей разности мячей в играх друг с другом. (Денис Аль-Юсифи)
Личные встречи
|
|
В
|
Н
|
П
|
М*
|
О
|
1. Базель
|
3
|
0
|
1
|
8-2
|
9
|
2. Хетафе
|
1
|
1
|
2
|
3-4
|
4
|
3. Краснодар
|
1
|
1
|
2
|
2-7
|
4
*Показатели «Базеля» уже не изменятся.
Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр