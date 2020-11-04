Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед гостевым матчем Лиги Европы против «Фейеноорда» заявил, что армейцы знают, как играет голландская команда.

— Если взять различия между РПЛ и чемпионатом Голландии, то здесь больше открытых матчей, — сказал Гончаренко. — Мы знаем, как действует «Фейеноорд», это не та команда, которая может глубоко и долго обороняться. Знаем, что они будут атаковать. Они знают, что мы будем атаковать. Поэтому завтра ожидаем футбола, который нравится болельщикам. Не могу сказать, что это будет чисто открытый матч с переходами в одну и другую сторону. Но будет интересно. (Наталья Юрина)

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится в четверг, 5 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.