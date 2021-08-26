«Рейнджерс» сыграл вничью с «Алашкертом» и вышел в групповой этап Лиги Европы
20:05
«Алашкерт» и «Рейнджерс» сыграли вничью (0:0) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы.
В первом матче шотландский клуб победил 1:0 и по сумме двух игр пробился в групповой раунд.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
«Алашкерт» (Армения) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:0
Первый матч — 0:1
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