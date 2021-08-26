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«Рейнджерс» сыграл вничью с «Алашкертом» и вышел в групповой этап Лиги Европы

20:05
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«Алашкерт» и «Рейнджерс» сыграли вничью (0:0) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы.

В первом матче шотландский клуб победил 1:0 и по сумме двух игр пробился в групповой раунд.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

«Алашкерт» (Армения) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:0

Первый матч — 0:1

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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