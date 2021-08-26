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Хет-трик Валенсии помог «Фенербахче» обыграть ХИК

21:00
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«Фенербахче» победил ХИК (5:2) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы.

Хет-трик в составе победителей сделал Эннер Валенсия. В первом матче турецкий клуб победил 1:0 и по сумме двух игр пробился в групповой этап.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

ХИК (Финляндия) — «Фенербахче» (Турция) — 2:5 (1:2)

Первый матч — 0:1

26 августа. Хельсинки. Стадион «Телиа 5G-Арена».

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Евгений Петров все материалы автора

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