Хет-трик Валенсии помог «Фенербахче» обыграть ХИК
21:00
«Фенербахче» победил ХИК (5:2) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы.
Хет-трик в составе победителей сделал Эннер Валенсия. В первом матче турецкий клуб победил 1:0 и по сумме двух игр пробился в групповой этап.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
ХИК (Финляндия) — «Фенербахче» (Турция) — 2:5 (1:2)
Первый матч — 0:1
26 августа. Хельсинки. Стадион «Телиа 5G-Арена».
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю