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Лига Европы: когда жеребьевка группового турнира

18:35
«Локомотив». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет в пятницу, 27 августа. Начало церемонии в Стамбуле — в 13.00 (мск). Жеребьевку можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Россию в Лиге Европы представляют «Локомотив» и «Спартак».

Расписание матчей группового турнира Лиги Европы-2021/22
1-й тур: 16 сентября
2-й тур: 30 сентября
3-й тур: 21 октября
4-й тур: 4 ноября
5-й тур: 25 ноября
6-й тур: 9 декабря

Финал Лиги Европы-2021/22 пройдет 18 мая в Севилье.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Спартака» и «Локомотива»