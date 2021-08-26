Лига Европы: когда жеребьевка группового турнира

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет в пятницу, 27 августа. Начало церемонии в Стамбуле — в 13.00 (мск). Жеребьевку можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Россию в Лиге Европы представляют «Локомотив» и «Спартак».

Расписание матчей группового турнира Лиги Европы-2021/22

1-й тур: 16 сентября

2-й тур: 30 сентября

3-й тур: 21 октября

4-й тур: 4 ноября

5-й тур: 25 ноября

6-й тур: 9 декабря

Финал Лиги Европы-2021/22 пройдет 18 мая в Севилье.