Тарханов сравнил уровень футбола на Евро-2024 и в РПЛ

Известный отечественный специалист Александр Тарханов считает, что качество футбола на Евро-2024 сопоставимо с тем, что показывают команды из РПЛ.

«В нашем чемпионате немало игр было хороших. Даже вот играли «Сочи» и «Краснодар», когда гости выиграли 3:2, — такая игра не уступает тем, что я видел на чемпионате Европы.

Я не вижу катастрофической разницы. Особенно если брать матчи с участием наших лидеров. Конечно, на Евро выступают футболисты более высокого уровня, но качество футбола сопоставимо», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В среду, 19 июня, прошли первые матчи второго тура чемпионата Европы-2024. Сборная Хорватии упустила победу над Албанией (2:2), а национальная команда Германии уверенно обыграла Венгрию (2:0).