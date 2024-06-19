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Сегодня, 22:00

Устроивший провокацию на Евро-2024 косовоалбанский журналист отстранен от работы

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УЕФА отстранил от работы на чемпионате Европы-2024 косовоалбанского журналиста Арлинда Садику за провокационные жесты в адрес болельщиков сборной Сербии.

«Аккредитация журналиста отозвана в связи с неприемлемым поведением во время матча между сборными Сербии и Англии 16 июня. Этот журналист может быть заменен коллегой из той же организации до завершения турнира», — приводит telegraf.rs выдержку из заявления УЕФА.

На чемпионате мира-2018 в России за аналогичный жест были наказаны швейцарские футболисты Гранит Джака и Джердан Шакири. Их оштрафовали на 10 тысяч франков.

Также УЕФА оштрафовал Футбольный союз Сербии на 4,5 тысячи евро за бросание болельщиками посторонних предметов и на десять тысяч евро за провокации на трибунах в матче с Англией.

Встреча между Сербией и Англией завершилась победой «трех львов» со счетом 1:0. В следующем матче команда Драгана Стойковича сыграет со Словенией 20 июня.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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