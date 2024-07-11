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Сегодня, 00:19

Сборная Англии установила рекорд чемпионатов Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Англии обыграла команду Нидерландов (2:1) в полуфинале чемпионата Европы-2024. Англичане пропустили на 7-й минуте, но смогли отыграться и вырвать победу в основное время.

Как сообщает Opta, английская команда стала первой сборной в истории, вышедшей в финал Евро несмотря на то, что уступала в счете и в четвертьфинале, и в полуфинале.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

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Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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