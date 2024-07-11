Уоткинс признан лучшим игроком матча Нидерланды — Англия

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс стал лучшим игроком матча против Нидерландов (2:1) в полуфинале Евро-2024, сообщается на официальном сайте УЕФА.

28-летний форвард заменил Харри Кейна на 81-й минуте. На 90=1-й минуте Уоткинс забил победный гол англичан.

Сборная Англии вышла в финал Евро-2024. В решающем матче команда Гарета Саутгейта сыграет против Испании. Финал чемпионата Европы пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.