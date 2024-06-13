Йевтич назвал сборную Германии главным фаворитом чемпионата Европы-2024

Бывший полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич назвал сборную Германии главным фаворитом чемпионата Европы-2024.

«Я думаю, что Германия. Во-первых, немцы играют дома, и для них давление не должно стать проблемой. Им даже наоборот, иногда давление необходимо, чтобы сохранить уровень мотивации. Последние пару лет немцы провалили, но к домашнему Евро они будут в полной готовности», — цитирует Йевтича Metaratings.ru.

Команда Юлиана Нагельсмана на групповом этапе Евро-2024 сыграет против Шотландии, Швейцарии и Венгрии. В последний раз немцы становились победителями континентального турнира в 1996 году.