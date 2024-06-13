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Церемония открытия чемпионата Европы: время начала и трансляция игры Германия — Шотландия

Церемония открытия чемпионата Европы пройдет 14 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Церемония открытия чемпионата Европы пройдет 14 июня в Мюнхене.
Фото Global Look Press

Церемония открытия чемпионата Европы по футболу-2024 пройдет перед стартовым матчем турнира между Германией и Шотландией, который состоится в пятницу, 14 июня, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Прямая трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча открытия.

Организаторы Евро-2024 в Германии почтят память легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра, скончавшегося в январе 2024 года, на церемонии открытия турнира, которая состоится перед матчем хозяев и сборной Шотландии в Мюнхене.

Перед стартовым свистком кубок чемпионов Европы вынесут на поле капитаны немецких сборных — победителей Евро Юрген Клинсманн и Бернард Диц. Вместо Беккенбауэра, который был капитаном сборной на Евро-1972, участие в церемонии примет его вдова Хайди.

Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Чемпионат Европы по футболу
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