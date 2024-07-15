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Родри признан лучшим игроком Евро-2024

Алина Савинова
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Родри с призом лучшему игроку Евро-2024.
Фото AFP

Полузащитник сборной Испании Родри стал лучшим игроком чемпионата Европы по футболу-2024.

28-летний футболист провел 6 матчей на турнире и отметился одним голом (в игре против Грузии (4:1) в 1/8 финала).

Испанцы обыграли сборную Англии в финале Евро-2024 со счетом 2:1 и завоевали трофей в четвертый раз в истории. Они являются рекордсменами по этому показателю. Ранее «Красная фурия» побеждала в турнире в 1964, 2008 и 2012 годах.

Родри выступает за национальную команду Испании с 2018 года. Всего на его счету 4 гола в 55 играх за сборную своей страны.

Евро-2024
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