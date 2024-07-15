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Сегодня, 00:23

Испания стала первой командой, выигравшей семь матчей на Евро

Алина Савинова
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Игроки сборной Испании празднуют победу на Евро-2024.
Фото AFP

Сборная Испании выиграла семь матчей на чемпионате Европы по футболу-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте установила рекорд по этому показателю.

В финале турнира испанцы обыграли Англию со счетом 2:1. До этого сборная Испании прошла Хорватию (3:0), Италию (1:0), Албанию (1:0), Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

Как сообщает Opta, только Бразилия на чемпионате мира-2002 выигрывала семь матчей на одном ЧМ или Евро.

Испанцы завоевали трофей в четвертый раз в истории, что также является рекордом. Ранее «Красная фурия» побеждала на Евро в 1964, 2008 и 2012 годах.

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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