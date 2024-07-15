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Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком Евро-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы-2024.

Футболист, которому 13 июля исполнилось 17 лет, принял участие во всех семи матчах испанцев, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

В воскресенье, 14 июля сборная Испании обыграла Англию (2:1) в финале Евро-2024 и в четвертый раз в истории стала чемпионом Европы, что является рекордом турнира. Ламин Ямаль в финале сделал один голевой пас.

Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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