Македония сыграет на Евро-2020 с Голландией, Украиной и Австрией

Сборная Македонии благодаря победе над Грузией (1:0) в финале плей-офф Евро-2020 вышла в финальную стадию турнира. Команда сыграет в группе В.

Соперниками македонцев по группе будут команды Голландии, Австрии и Украины. 13 июня 2021 года македонцы сыграют с австрийцами в Бухаресте, 17 июня — там же с украинцами и 21 июня — в Амстердаме с голландцами.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.