Шесть футболистов стали лучшими бомбардирами Евро-2024

Шесть футболистов стали лучшими бомбардирами чемпионата Европы-2024.

На турнире по 3 гола забили Коди Гакпо (Нидерланды), Харри Кейн (Англия), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Дани Ольмо (Испания) и Иван Шранц (Словакия).

Евро-2024 проходил с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая обыграла в финале Англию (2:1).

Испанцы стали чемпионами Европы в четвертый раз, что является рекордным показателем.