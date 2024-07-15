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Шесть футболистов стали лучшими бомбардирами Евро-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Харри Кейн.
Фото Reuters

Шесть футболистов стали лучшими бомбардирами чемпионата Европы-2024.

На турнире по 3 гола забили Коди Гакпо (Нидерланды), Харри Кейн (Англия), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Дани Ольмо (Испания) и Иван Шранц (Словакия).

Евро-2024 проходил с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая обыграла в финале Англию (2:1).

Испанцы стали чемпионами Европы в четвертый раз, что является рекордным показателем.

Гарри Кейн
Жорж Микаутадзе
Евро-2024
Дани Ольмо
Джамал Мусиала
Коди Гакпо
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