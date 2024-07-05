Гюндоган: «Нет ни одной причины, почему мы не должны быть уверенными в себе»

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024.

«Думаю, ключевым будет то, как мы или они справимся в те моменты, когда не будем владеть мячом. Кто не запаникует, сохранит спокойствие и будет спокойно ждать своей возможности, чтобы вернуть себе мяч и выжать из этого максимум.

Нет ни одной причины, почему мы не должны быть уверенными в себе. У нас отличная команда, у нас есть четкие планы и идеи, которые мы эффективно претворяем в жизнь на поле. Кроме того, наши связки внутри команды отлично налажены. На поле все замечательно понимают друг друга», — цитирует персс-служба УЕФА Гюндогана.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.