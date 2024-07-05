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Сегодня, 03:38

Де ла Фуэнте рассказал, за счет чего Испания постарается обыграть Германию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 против Германии.

«Это будет равная игра. Это мог быть финал чемпионата Европы, но я думаю, что на футбольном уровне игра будет равной. Германия всегда начинает матч по-настоящему мощно, поэтому, очевидно, мы постараемся противодействовать этому. Мы постараемся взять на себя инициативу и выложиться на все сто с первой минуты.

Мы всегда думаем о том, чтобы выполнить свою работу. Мы не можем думать о том, что Германия не справится со своей. Постараемся свести к минимуму их сильные стороны и использовать их слабости. У нас схожие характеристики. Мы готовы выйти на поле и постараться победить. Мы чувствуем большую ответственность и очень сфокусированы», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036205--spain-vs-germany/
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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