Булыкин считает, что сборная Австрии заслуженно вышла из группы на Евро-2024

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре сборной Австрии на Евро-2024.

«В сборной собраны лучшие футболисты, там легче работать. Но это не отменяет тренерские способности Рангника. Австрия — молодцы, вышли из сложной группы. Теперь будет интересно, как они пройдут плей-офф. Команда заслуженно вышла из группы», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Сборная Австрии заняла первое место в группе D, где обошла Францию, Нидерланды и Польшу. В 1/8 финала Евро-2024 команда Рангника сыграет с Турцией.