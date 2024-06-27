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Сегодня, 08:30

Стало известно, почему Спаллетти нагрубил журналисту после матча Евро-2024

Микеле Антонов
Корреспондент
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Итальянский журналист Radio 24 Дарио Риччи в интервью «СЭ» рассказал детали скандальной пресс-конференции с главным тренером «Скуадры адзурры» Лучано Спаллетти.

— Вы готовили тот вопрос, который задали Спаллетти на пресс-конференции?

— В нем не было ничего особенного. Я наблюдал за тренировками нашей сборной за несколько дней до поражения от Испании. Всего лишь предположил, что после такого результата в раздевалке мог возникнуть конфликт между тренером и игроками.

Поэтому я спросил Спаллетти, не был ли состав с Хорватией результатом общения между ним и игроками, обмена идеями.

— Вы ожидали такой реакции, особенно того, что Лучано скажет вам что-то про онанизм?

— Очевидно, мой вопрос мог поставить тренера в затруднительное положение. Мы, журналисты, вообще должны стараться задавать такие вопросы, чтобы получать новую информацию.

Я ожидал, что со стороны Спаллетти может последовать такая реакция. Лучано интерпретировал вопрос так, будто ставился под сомнение его авторитет. Но это было не так. Умные люди всегда умеют слушать и, возможно, после этого менять свои идеи, а также планы на игру. Общаться с игроками — нормально. На мой взгляд, Спаллетти — хороший тренер. Он именно тот, кто прислушивается к своим футболистам и, возможно, после этого что-то меняет.

После матча с Хорватией (1:1) на Евро-2024 журналист Radio 24 Дарио Риччи спросил, не является ли выбор стартового состава результатом договора между командой и тренером.

Спаллетти возмутился этим вопросом: «Тебе сколько лет? 51? Тебе еще 14 лет [заниматься онанизмом] до моего возраста, мне 65». После этого специалист объяснил, что общается с командой, но отверг подозрения в намеренном игнорировании каких-то игроков.

В 1/8 финала команда Спаллетти сыграет со Швейцарией. Матч состоится 29 июня в Берлине.

Лучано Спаллетти. «Спаллетти извинился несколько раз». Интервью участника скандальной пресс-конференции сборной Италии

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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