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Дешам: «Маска не доставляла Мбаппе больших неудобств, но пот попадает ему в глаза»

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру нападающего Килиана Мбаппе в маске.

Капитан французской сборной впервые после перелома носа сыграл с Польшей (1:1) на Евро-2024.

«Показалось, что маска не доставляла ему неудобств. [Но] ему нужно привыкнуть к ней. [Правда] когда он потеет, пот попадает в глаза. Ему нужно было их протирать», — цитирует Дешама ESPN.

В матче с Польшей Мбаппе открыл счет с пенальти на 56-й минуте, забив свой первый гол на чемпионатах Европы.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
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