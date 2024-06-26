Мбаппе назвал Левандовски «сукиным сыном»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе во время матча группового турнира Евро-2024 против Польши (1:1) назвал польского нападающего Роберта Левандовски «сукиным сыном», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RMC Sport.

По сведениям источника, на 88-й минуте матча Левандовски задел рукой лицо Мбаппе, случайно коснувшись сломанного носа. После этого 25-летний француз снял защитную маску и просигнализировал арбитру о нарушении. Журналисты прочли по губам слова Мбаппе в адрес поляка.

Сборная Франции заняла 2-е место в группе и вышла в плей-офф турнира, где в 1/8 финала сыграет со вторым местом группы Е. Польша завершила выступление на Евро-2024.