Болельщики пытались ослепить лазером Де Брейне во время матча Евро-2024

Болельщики пытались отвлечь полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брейне во время исполнения углового удара в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Украины.

На 33-й минуте встречи, когда футболист готовился к штрафному, фанаты светили ему в глаза лазером с трибун, на что полузащитник пожаловался арбитру.

Кевин Де Брейне во время матча с Украиной на Евро-2024. Фото Скриншот трансляции

Эта же ситуация повторилась, когда Де Брейне исполнял второй штрафной удар на 42-й минуте.

Встреча проходит на стадионе «Штутгарт Арена». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Бельгия.