«Чемпионат»: сербские фанаты подрались с полицией после задержаний из-за поддержки России

Стала известна причина драки болельщиков сборной Сербии с немецкой полицией во вторник в Мюнхене.

Как утверждает «Чемпионат», она произошла после задержания фанатов, которые демонстрировали флаг России и выкрикивали фразу «Косово — это Сербия».

Болельщики устроили стычку с полицией перед матчем Евро-2024 Сербии против Дании (0:0). Сербская сборная с 2 очками заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф турнира.