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«Чемпионат»: сербские фанаты подрались с полицией после задержаний из-за поддержки России

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Фанаты сборной Сербии устроили стычку с полицией в Мюнхене.
Фото Reuters

Стала известна причина драки болельщиков сборной Сербии с немецкой полицией во вторник в Мюнхене.

Как утверждает «Чемпионат», она произошла после задержания фанатов, которые демонстрировали флаг России и выкрикивали фразу «Косово — это Сербия».

Болельщики устроили стычку с полицией перед матчем Евро-2024 Сербии против Дании (0:0). Сербская сборная с 2 очками заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф турнира.

Полиция успокаивает сербских фанатов перед матчем на&nbsp;Евро-2024. В Мюнхене — столкновение сербских фанатов с немецкой полицией. В ход пошел слезоточивый газ

Источник: championat.com
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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