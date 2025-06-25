Молодежная сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы — 2025, победив Нидерланды в полуфинале

В полуфинале чемпионата Европы среди молодежных команд (до 21 года) 2025 года сборная Англии одержала победу над командой Нидерландов.

Игра прошла в Братиславе (Словакия) и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Оба гола забил Харви Эллиотт из «Ливерпуля» — на 62-й и 86-й минутах. У сборной Нидерландов отличился Ноа Огайо на 72-й минуте.

В финале Англия встретится с победителем второго полуфинала между Германией и Францией. Матч пройдет 25 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Молодежная сборная Англии является действующим чемпионом Европы. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию со счетом 1:0. Чемпионат Европы среди молодежных команд — 2023 прошел в Румынии и Грузии.