«Вулверхэмптон» в компенсированное время вырвал ничью в матче с «Бернли»

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев на 13-й минуте встречи отличился форвард Эшли Барнс. На 7-й компенсированной минуте игры нападающий Рауль Хименес установил окончательный счет на табло.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Бернли» — 1:1 (0:1)

Голы: Барнс, 13 (0:1). Хименес, 90+7 — с пенальти (1:1).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Траоре, 76), Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Дендонкер, 59), Невеш, Гиббс-Уайт (Педру Нету, 67), Хименес, Жота.

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Вуд, Гвюдмундссон (Леннон, 66), Барнс (Родригес, 78), Макнейл (Хендрик, 86).

Предупреждения: Тарковски, 59. Леннон, 88.

Судья: Поусон (Англия).

25 августа. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

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