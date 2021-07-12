«Манчестер Юнайтед» получил от «Реала» разрешение вести переговоры с Вараном

Французский защитник «Реала» Рафаэль Варан может продолжить свою карьеру в АПЛ. Игроком активно интересуется «Манчестер Юнайтед».

Англичане ведут диалог с мадридским клубом, но официального предложения еще не поступало. Тем не менее, «МЮ» получил разрешение от «сливочных» вести переговоры также уже с самим игроком.

Варан перебрался в мадридский клуб в 2011 году из французского «Ланса». За это время 28-летний француз в составе испанцев стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал чемпионат Испании, а также Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Варан провел на поле 31 матч, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Варана в 70 млн евро.