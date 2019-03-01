Уле Гуннар Сульшер: "У "МЮ" фантастические вратари"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сомневается, что у какой-либо команды есть такой фантастический подбор вратарей, как у "красных дьяволов", сообщает официальный сайт английского клуба.

28-летний испанец перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2011 году из "Атлетико".

– Де Хеа показывает фантастическую игру в "МЮ". Алекс Фергюсон очень сильно хотел приобрести этого вратаря. Возможно, испанец был на тот момент не лучшим вратарем, но вера в него, проявленная главным тренером, несмотря на критику, которую он получил на ранних этапах. Де Хеа становился несколько раз игроком года в "МЮ". Я даже не помню какое количество раз.

У нас фантастические вратари: Де Хеа, Ромеро и Грант. Не думаю, что есть какой-либо тренер в мире, который победит меня в этом отношении, – цитирует Сульшера пресс-служба "МЮ".

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