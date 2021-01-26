Тухель дал первое интервью после назначения в «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал назначение на должность. Специалист принял лондонский клуб, сменив Фрэнка Лэмпарда. Контракт с ним заключен на 18 месяцев.

— Я бы хотел поблагодарить «Челси» за доверие ко мне и моим сотрудникам, — цитирует официальный сайт клуба Тухеля. — Мы очень уважаем работу Фрэнка Лэмпарда и то наследие, которое он создал в «Челси». В то же время мне не терпится познакомиться с новой командой и поработать в самой восхитительной футбольной лиге. Я благодарен за то, что стал частью семьи «Челси».