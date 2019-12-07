СМИ: «Эвертон» рассматривает Покеттино и Анчелотти на пост главного тренера
12:58
«Эвертон» продолжает поиски главного тренера после увольнения Марку Силвы. В число кандидатов входят Маурисио Покеттино и Карло Анчелотти, утверждает The Times.
При этом главный претендент на должность наставника «ирисок» — Дэвид Мойес. К предстоящему матчу против «Челси» команду готовит Данкан Фергюсон.
После 15-и туров «Эвертон» впервые за 20 лет находится в зоне вылета АПЛ.
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