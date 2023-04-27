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Сегодня, 18:49

Рой Кин: «Манчестер Сити» и «Арсенал» — это два совершенно разных уровня»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Арсенал» уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:4.

«Что и требовалось доказать. У меня не было сомнений в том, что чемпионская гонка будет выиграна «Ман Сити». Впереди еще есть ряд матчей, но это конец для «Арсенала», очевидно. «Ман Сити» и «Арсенал» — это два совершенно разных уровня. Мы это увидели на «Этихаде». «Арсенал» откровенно сдал еще задолго до выезда в Манчестер. Они выдохлись, они стали читаемыми, они стали предсказуемыми. У Артеты не оказалось никаких альтернативных вариантов, никакого плана Б. Эта команда и так прыгнула выше своей головы. Но они никогда не были реальными претендентами на титул»

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 75 очков за 33 матча. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, имея в своем активе 73 очка, сыграв на 2 матча меньше.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Рой Кин
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2
 Ман. Сити 31 23 4 4 82-29 73
3
 Ньюкасл 31 16 11 4 54-25 59
4
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
5
 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6
 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
7
 Тоттенхэм 32 16 5 11 58-51 53
8
 Брайтон 30 14 7 9 55-40 49
9
 Брентфорд 33 11 14 8 50-43 47
10
 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11
 Челси 32 10 9 13 30-35 39
12
 Кр. Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
13
 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29-44 37
14
 Вест Хэм 32 9 7 16 34-43 34
15
 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16
 Лидс 33 7 9 17 42-63 30
17
 Нот. Форест 33 7 9 17 29-60 30
18
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
19
 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.04 21:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 0
25.04 21:45
Астон Вилла – Фулхэм
 1 : 0
25.04 22:00
Лидс – Лестер
 1 : 1
26.04 21:30
Нот. Форест – Брайтон
 3 : 1
26.04 21:45
Вест Хэм – Ливерпуль
 1 : 2
26.04 21:45
Челси – Брентфорд
 0 : 2
26.04 22:00
Ман. Сити – Арсенал
 4 : 1
27.04 21:45
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
27.04 21:45
Саутгемптон – Борнмут
 - : -
27.04 22:15
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 33
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 19
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 31 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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