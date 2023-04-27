Рой Кин: «Манчестер Сити» и «Арсенал» — это два совершенно разных уровня»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Арсенал» уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:4.

«Что и требовалось доказать. У меня не было сомнений в том, что чемпионская гонка будет выиграна «Ман Сити». Впереди еще есть ряд матчей, но это конец для «Арсенала», очевидно. «Ман Сити» и «Арсенал» — это два совершенно разных уровня. Мы это увидели на «Этихаде». «Арсенал» откровенно сдал еще задолго до выезда в Манчестер. Они выдохлись, они стали читаемыми, они стали предсказуемыми. У Артеты не оказалось никаких альтернативных вариантов, никакого плана Б. Эта команда и так прыгнула выше своей головы. Но они никогда не были реальными претендентами на титул»

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 75 очков за 33 матча. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, имея в своем активе 73 очка, сыграв на 2 матча меньше.