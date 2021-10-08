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Криштиану Роналду признан лучшим футболистом АПЛ по итогам сентября

13:15
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом английской премьер-лиги по итогам сентября.

В минувшем месяце 36-летний португалец провел 3 матча в рамках чемпионата Англии и забил 3 гола. На награду также претендовали Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») и Исмаила Сарр («Уотфорд»).

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Ранее футболист уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. Сентябрь 2021 года стал для игрока первым в составе английской команды спустя 12 лет.

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Иван Торопцев все материалы автора

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