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Сегодня, 09:42

Родри стал лидером рейтинга фаворитов на «Золотой мяч» по версии Goal

Алина Савинова
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Издание Goal представило обновленную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» — 2024.

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор опустился с первой на вторую позицию. Теперь лидером рейтинга является полузащитник «Манчестер Сити» Родри, который вместе со сборной Испании выиграл Евро-2024 и был признал лучшим игроком турнира.

Тройку фаворитов замыкает еще один футболист «сливочных» Джуд Беллингем. Следом расположились Даниэль Карвахаль («Реал»), Лаутаро Мартинес («Интер Милан») и Тони Кроос («Реал»).

Топ-15 претендентов на «Золотой мяч» — 2024:

Родри («Манчестер Сити»),

Винисиус Жуниор («Реал»),

Джуд Беллингем («Реал»),

Даниэль Карвахаль («Реал»),

Лаутаро Мартинес («Интер Милан»),

Тони Кроос («Реал»),

Килиан Мбаппе («Реал»),

Харри Кейн («Бавария»),

Фил Фоден («Манчестер Сити»),

Нико Уильямс («Атлетик»),

Флориан Вирц («Байер»),

Ламин Ямаль («Барселона»),

Эрлин Холанн («Манчестер Сити»),

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»),

Альваро Мората («Атлетико»).

Источник: Goal
Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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